VIDEO: ¡Qué tal! Profesor amenaza con echar a los estudiantes que utilicen lenguaje inclusivo

Un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, se volvió viral en redes sociales luego de que uno de sus alumnos publicara un video donde el hombre se manifiesta en contra del lenguaje inclusivo.

Según el docente, aquellos que utilicen el término «compañere» no podrán acceder a su cátedra. Para explicar su actuar, el profesor manifestó que «no vayan a empezar ustedes como en el video que está circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo saco de aquí, si alguien empieza con sus jaladas, sácate de aquí. Aquí hay dos géneros, ustedes deben de entender que son dos géneros, masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache ni hembre, por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí».

Al respecto, la universidad emitió un comunicado donde señalan que «los valores y los principios de integridad e inclusión son ejes prioritarios de la Administración Universitaria 2021-2025, por lo que no comparte expresiones que vulneren a la comunidad universitaria o a la sociedad en general».

Esto dijo el profesor durante la clase

🇲🇽 #Nacional | Luego de que una #estudiante de 19 años se hiciera #viral por un video en el que pide a sus compañeros de clase que le llamen ‘#compañere’, surge un video de un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México que critica el lenguaje inclusivo pic.twitter.com/e0c75Lm308 — Río Revuelto Noticias (@RioRevNoticias) August 30, 2021

