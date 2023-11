Profesor en Bogotá además de enseñarle inglés a sus alumnos, les enseñaba a meter vicio

in

Estudiantes de un colegio del barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, fueron encontradas desmayadas, al parecer por una sobredosis. Lo delicado de esta situación, es que al parecer sería un profesor quien le habría dado la droga.

De acuerdo con el Ojo de la noche, las tres estudiantes de octavo grado, fueron encontradas desmayadas en un baño, luego de haber metido un ‘tussi’ por la nariz y la boca, porque así iba a tener mayor efecto.

Según lo conocido, el profesor les estaría vendiendo a los estudiantes la droga desde el pasado mes de agosto y al parecer habrían más estudiantes involucrados, pues quienes compraban esta droga reciben un sticker, y este ha sido visto pegado en celulares y otros accesorios de estudiantes de octavo a undécimo grado.

Es importante mencionar que durante la detención del profesor de inglés, se le fueron encontradas algunas dosis dentro de su maleta.

Las niñas fueron llevadas a un centro médico y están fuera de peligro, a la espera del proceso de desintoxicación.

«El colegio no se hace responsable, no dice nada la coordinadora todo el tiempo es una persona muy grosera y el tipo está allá, en la Fiscalía y me toca ir a poner las denuncias», denunció la hermana de una de las niñas hospitalizadas.

