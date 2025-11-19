La tristeza invadió al profesor Reinaldo Rueda al término del partido entre Honduras y Costa Rica, quien no pudo contener las lágrimas.

Esto durante la rueda de prensa tras confirmarse la eliminación de la Selección de Honduras del Mundial.

El empate 0-0 en la última jornada contra Costa Rica selló el destino de la ‘H’, dejándola con 9 puntos, dos por debajo de Haití, que se quedó con el ansiado cupo.

Este resultado, que también sacó a los ticos, está siendo catalogado como un rotundo fracaso en suelo hondureño, dada la gran expectativa generada en torno al proceso.

Visiblemente afectado, el estratega colombiano compartió su profundo dolor y la desilusión que embarga al cuerpo técnico y a los jugadores.

«Es difícil asimilar todo esto, es muy difícil asimilar esto,» expresó Rueda con la voz entrecortada.

El técnico lamentó que todo el esfuerzo de 27 meses de trabajo se haya esfumado «por un gol, por esos imponderables del juego.»

La frustración del momento era palpable, evidenciando el peso de la responsabilidad y el sueño incumplido.

Entre lágrimas, el profe Reinaldo Rueda habló de la eliminación de Honduras del Mundial

Rueda también hizo referencia al impacto que esta eliminación tendrá en el futuro de algunos de sus dirigidos, mencionando el caso de jugadores experimentados.

«Ahí hablaba, pues, el caso de los tres grandes, Rommel, Andy… el mismo Eric, que para ellos es prácticamente que cumple su ciclo deportivo,» señaló el técnico.

Su intención inicial de retirarse por la «puerta grande» de un Mundial ha quedado frustrada, dejando un sabor amargo en la boca de quienes aman este deporte y han dedicado su vida a la selección nacional.

A pesar del duro golpe anímico, el profesor Rueda concluyó con un mensaje de resignación y la necesidad de mirar hacia adelante.

Mientras los jugadores se reincorporarán a sus clubes para «lavarse mentalmente» y continuar compitiendo, el cuerpo técnico debe enfrentar este duelo con entereza.

«Uno quisiera seguir porque esta es la pasión, porque a uno le hace falta la cancha,» afirmó el DT, concluyendo que ante esta dolorosa realidad, solo queda «darle tiempo al tiempo» para sanar y replantear el camino.

#Deportes | Entre lágrimas, el colombiano Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección de Honduras, asumió con dolor el quedar eliminados de la Copa Mundial de 2026 y anunció que las grandes figuras de 'Los Catrachos' Andy Najar, Edrick Menjívar y Romell Quioto, culminaron… pic.twitter.com/GEB0sq8Eni — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) November 19, 2025

