El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, impuso el prestigioso Escudo de Antioquia Categoría Oro al profesor Luis Fernando Montoya Soto.

En la mañana de este viernes, 29 de diciembre, el gobernador dijo que Antioquia estaba en mora de hacerle este homenaje al profe símbolo de resiliencia y superación. De buen ejemplo en el deporte y gran ser humano.

Él y su familia, recibieron al mandatario y su comitiva en su casa en el municipio de Caldas. El profe agradeció el reconocimiento y recordó su carrera deportiva hasta coronarse campeón de la Copa Libertadores de América con el Once Caldas. El campeón de la vida, aseguró que la perseverancia todo lo puede.

El gobernador resaltó las cualidades del profe Luis Fernando Montoya

“Gran privilegio para mí, un gran honor, una gran alegría poder hacerle este homenaje en nombre de los antioqueños y antioqueñas. Creo que los antioqueños y antioqueñas están todos completamente de acuerdo, todos felices con este homenaje que tal vez debíamos haber hecho hace tiempo, pero bueno, se dio la oportunidad ahora…. El profe Montoya es una persona que con sus logros deportivos, con eso solo, tenía derecho de lejos al escudo de oro de Antioquia”, manifestó el gobernador.

El profesor Luis Fernando Montoya Soto nació en Caldas, Antioquia, el 2 de mayo de 1957. Es un símbolo de la resiliencia y de valor tras superar con coraje y determinación el atentado contra su vida ocurrido el 22 de diciembre de 2004, que truncó su carrera profesional como técnico de fútbol, pero que también lo convirtió en ejemplo de superación, de perseverancia y del poder de la VIDA como el don más preciado del ser humano.

“No todo en la vida es tristeza, no todo en la vida es alegría. Entonces a todos mis amigos, mi familia, Diana, José Fernando, personal de la salud, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor, no sabe cuánto lo quiero, como dicen por ahí en un programa de televisión, que no saben cuánto los quiero. Ya ustedes saben, pero la verdad es los quiero mucho a todos”, manifestó el profe.

El gobernador le pidió al profe conservar esa alegría, ese entusiasmo por la vida que lo ha convertido en un símbolo para todos, en un ejemplo para los deportistas.

