El prodigioso regreso de ABBA 40 años después

El certamen más importante de la música en el mundo es el Festival de Eurovisión que se celebra anualmente desde 1956 (excepto en 2020, cuando fue cancelado por la pandemia Covid-19). Es el programa de televisión más antiguo que aún se transmite, recibiendo en 2015 el récord Guinness como la competición musical televisiva más longeva del mundo. También es el festival de la canción más grande en términos de audiencia, calculada entre 300 y 600 millones de telespectadores.

Un inesperado ‘Waterloo’ la rompe en Eurovisión

Pero fue en 1974 cuando se produjo su punto de quiebre y evolución significativa. La versión XIX de Eurovisión se celebró el 6 de abril de 1974 en Brighton, Reino Unido, y llegaba como archifavorita la italiana Gigliola Cinquetti. Suecia se arriesgó a enviar un atípico grupo desconocido que se había ganado el derecho con un estilo poco ortodoxo, no era el tradicional de Eurovisión, la balada romántica. Eran cuatro chicos (2 parejas) que se hacían llamar ABBA; le apostaban a ponerle más ritmo y fuerza a las baladas, en un formato muy pop, de gran riesgo para Eurovisión.

Pocos sabían de su existencia, pero la puesta en escena del cuarteto sueco la rompió, empezando con la entrada de “Napoleón” el director y arreglista Sven Olof, y los cuatro con coloridos atuendos a la usanza napoleónica interpretaron con mucha fuerza, alegría y ritmo “Waterloo”, fue una presentación alucinante que quedaría para la historia de Eurovisión como una de las mejores. Los desconocidos nórdicos ganaron con holgura, con segundo lugar de la gran favorita Gigliola Cinquetti y cuarto para la local Olivia Newton-John. Un triunfo de factura que aquí recordamos:

https://www.youtube.com/watch?v=3FsVeMz1F5c&ab_channel=mozpiano2

‘Chiquitita’ y ‘Dancing Queen’, entre las mejores canciones de la historia

A partir de allí el grupo alcanzó reconocimiento mundial, la fama no tardó, así mismo sus éxitos. Su tema “Chiquitita” se convirtió en uno de los sencillos más vendidos en la historia de América Latina una canción ícono de la niñez, hasta el punto de ser adoptada por la Unicef, recibiendo los derechos de autor que aportaron millonarias regalías para los niños más vulnerables del mundo. Actualmente es considerada la más exitosa y vendida en todos los países de habla hispana, logrando un récord difícil de superar hasta el día de hoy; por ello su versión en español es una de las 20 mejores canciones de la historia en este idioma. https://www.youtube.com/watch?v=Z4oTvuow9cc&ab_channel=Mat%C3%ADasJim%C3%A9nez

Pero tal vez el tema que más los encumbró internacionalmente, aquel que llegó a ser uno de los más discotequeros de la historia fue “Dancing Queen” (La reina de la fiesta). Su mayor éxito planetario, es hoy una de las 25 mejores canciones de todos los tiempos. Aquí lo recordamos:

https://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s&ab_channel=AbbaVEVO

Una década de oro y ¡Mamma mía!

El grupo sueco que nació en 1972 fue conformado por dos parejas unidas sentimentalmente. El nombre «ABBA» es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid). Se caracterizaron por sus modernos y coloridos atuendos que hicieron que otros artistas famosos los copiaran. Musicalmente juntos solo durarían 10 años. El 19 de noviembre de 1982, ABBA apareció por última vez en Suecia en el programa de televisión Nöjesmaskinen. Finalmente, el 11 de diciembre de 1982 hicieron su última presentación como ABBA en el programa Late Breakfast Show, transmitido al Reino Unido vía satélite desde Estocolmo.

Posteriormente participarían aleatoriamente en puestas en escena especiales, como el musical “Mamma mía”, que dio el gran paso a película escrita por los dos miembros masculinos del grupo. La base tanto del musical como de la exitosa película son las canciones de ABBA. Esto los mantuvo vigentes por varios años con esporádicos reencuentros juntos, aunque cada uno estaría artísticamente en lo suyo, sin perder la fluida comunicación.

El inevitable retorno y resurrección del cuarteto original

La impronta que dejaron en el mundo los cuatro chicos que inicialmente no parecía iban a ningún lado, fue muy fuerte. Casi todas sus canciones fueron y siguen siendo muy pegajosas, con enorme recordación además por su gran estilo amigable para todo el mundo. Ello ha hecho que casi 40 años después de su disolución oficial, se hayan visto obligados a reagruparse como tal y oficializar un espectacular relanzamiento que se hará en el 2022, algo absolutamente inédito y casi inconcebible.

Pero es real, ABBA renace y vuelve intacto con sus integrantes originales que ya tienen listo su nuevo álbum titulado «Voyage». La producción fue grabada en el estudio Riksmixningsverketen en Estocolmo y será lanzada el próximo 5 de noviembre. La idea del disco nació durante la conceptualización de su concierto «ABBA Voyage» que se llevará a cabo en Londres el 27 de mayo de 2022

«A decir verdad, la principal inspiración para volver a grabar proviene de nuestra implicación en la creación del concierto más extraño y espectacular que puedas soñar. Vamos a poder sentarnos en una audiencia y ver a nuestro yo digital interpretando nuestras canciones en un escenario en un estadio personalizado en Londres la próxima primavera. ¡Extraño y maravilloso!», expresa el comunicado de la banda.

La magia de George Lucas detrás del concierto

La producción de este evento será una de las mejores del planeta, un enorme equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, compañía fundada por George Lucas, el creador y productor de la ‘Guerra de las galaxias’. Será esta su primera incursión en la música, por lo cual se espera un concierto de fantasía, único. Para el mismo se construye un escenario exclusivo, el ABBA Arena es un estadio en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres

El álbum tendrá diez nuevos temas, entre ellos «I Still Have Faith In You» y «Don’t Shut Me Down». Ya pueden conseguirse en físico al gusto del usuario, sea en CD, cassette y algo muy atractivo para fanáticos y coleccionistas, en vinilo. En promedio los precios rondan los 20 dólares, cómodos para una pieza de colección para musicólogos, expertos o seguidores.

Aquí la moderna versión de su última canción – éxito: «I Still Have Faith In You», 40 años después:

https://www.youtube.com/watch?v=pAzEY1MfXrQ&t=103s&ab_channel=AbbaVEVO

Apostilla: Para los fanáticos y seguidores, el último álbum en formato CD, cassette o disco de vinilo ya se puede comprar en su página oficial abbavoyage.com. De la misma manera están en venta las entradas para los diversos conciertos on-line pero especialmente el del retorno que darán en Londres en mayo de 2022.