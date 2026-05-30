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    Procuraduría vigiló congelamiento del software de consolidación nacional que se utilizará en escrutinios de elecciones presidenciales

    La Procuraduría General de la Nación hizo presencia durante la visita en la que los más de 200 observadores verificaron también la logística

    Publicado por: SoloDuque

    software de elecciones
    Foto: Procuraduría General de la Nación
    Procuraduría vigiló congelamiento del software de consolidación nacional que se utilizará en escrutinios de elecciones presidenciales

    Resumen: La Procuraduría General de la Nación hizo presencia durante la visita en la que los más de 200 observadores verificaron también la logística

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    La Procuraduría General de la Nación vigiló, con la presencia de un grupo de veedores internacionales y partidos políticos, el congelamiento del software de propiedad de la organización electoral que será utilizado por el Consejo Nacional Electoral para los escrutinios de las elecciones presidenciales del domingo, 31 de mayo, en Colombia.

    En cumplimiento de su misionalidad preventiva, el ente de control, a través de su Procuraduría Técnica Electoral, acompañó el proceso mediante el cual se crearon e ingresaron las claves por parte de cada una de las instancias autorizadas, incluido el veedor de los partidos, autoridades nacionales y la empresa desarrolladora del software, para agregar un blindaje adicional a la herramienta tecnológica.

    De igual manera, la Procuraduría General de la Nación hizo presencia durante la visita en la que los más de 200 observadores verificaron también la logística y montaje previstos para los escrutinios, así como la funcionalidad y protocolos que se deben observar en el proceso que se realizará para elegir presidente y vicepresidente de la República.

    Finalmente, se corroboraron tanto el cifrado y encriptamiento, como la certificación de la version que fue presentada, con lo que se asegurará que las elecciones en Colombia tendrán las condiciones necesarias de transparencia y que los ciudadanos podrán ir a las urnas a ejercer con tranquilidad su derecho a votar y que está todo listo para vivir la jornada en Paz Electoral.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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