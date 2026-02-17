Procuraduría vigila declaratoria de desastre nacional por recrudecimiento de la ola invernal

Resumen: La medida del Ministerio Público fue adoptada ante el recrudecimiento del invierno y las intensas lluvias que han dejado graves afectaciones en gran parte del territorio nacional

La Procuraduría General de la Nación creó un grupo especial que hará “Seguimiento y Vigilancia a la Situación de Desastre Nacional declarada en el Decreto 1372 de 13 de noviembre de 2024 y prorrogada mediante Decreto 1193 de 2025″.

La medida del Ministerio Público fue adoptada ante el recrudecimiento del invierno y las intensas lluvias que han dejado graves afectaciones en gran parte del territorio nacional, especialmente en el departamento de Córdoba, en donde ya son más de 220 mil personas damnificadas.

De este grupo de trabajo especial, adscrito al despacho del Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, hacen parte las siguientes delegadas:

Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 1: Primera para la vigilancia preventiva de la Función Pública.

Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 3: Para la Gestión y la Gobernanza Territorial.

Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 4: Para Asuntos Étnicos.

Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 3: Para Asuntos Ambientales Minero Energéticos y Agrarios.

Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 7: Para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social.

Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 8: Para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.

Procuradurías Regionales y Provinciales de Instrucción con jurisdicción en los municipios y departamentos donde se presenten emergencias, y donde se requiera su apoyo y gestión.

Afirma la Procuraduría que es necesario fortalecer, articular y ampliar el impacto de las acciones institucionales en los ejes misionales preventivo, disciplinario y de intervención, con el fin de hacer seguimiento a las respuestas que asumen las entidades de los niveles nacional, departamental y municipal frente a la emergencia y atención de los afectados.