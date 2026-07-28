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    Procuraduría vigila de cerca el proceso para levantar intervención de Comfenalco Atioquia

    El propósito central de esta vigilancia para levantar intervención de Comfenalco Atioquia no es suspender el proceso sin justificación, sino anticipar riesgos

    Publicado por: SoloDuque

    comfenalco antioquia
    Foto: Procuraduría
    Procuraduría vigila de cerca el proceso para levantar intervención de Comfenalco Atioquia

    Resumen: La Procuraduría tiene como objetivo principal asegurar que cada decisión cumpla estrictamente con los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y debido proceso

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    Minuto30.com .- La Procuraduría General de la Nación inició una visita administrativa preventiva a la Superintendencia del Subsidio Familiar. El organismo de control busca garantizar que el levantamiento de la medida cautelar sobre la Caja de Compensación de los antioqueños y la convocatoria a su Asamblea se realicen con total transparencia y rigor legal.

    Un paso clave y determinante vive el futuro de Comfenalco Antioquia. En el marco de sus funciones constitucionales, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social adelantó una diligencia de vigilancia preventiva para inspeccionar con lupa las actuaciones dirigidas a devolverle el control total a la entidad.

    Esta actuación tiene como objetivo principal asegurar que cada decisión cumpla estrictamente con los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y debido proceso dentro del sistema de subsidio familiar.

    ¿Por qué interviene el Ministerio Público?

    La visita preventiva por parte del ente de control no se dio al azar. Según confirmó la entidad, la diligencia responde a una queja formal interpuesta sobre el procedimiento para levantar la medida cautelar de intervención administrativa total y la consecuente convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados.

    Ante las dudas planteadas, el Ministerio Público se encargará de verificar minuciosamente:

    La suficiencia de los soportes técnicos que respaldan la decisión de finalizar la intervención.

    Las actuaciones adelantadas por el agente especial de intervención asignado a la Caja.

    Los trámites realizados por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

    Misión: Recopilar pruebas y proteger a los afiliados de Comfenalco

    Durante la inspección en las oficinas de la Superintendencia, el equipo disciplinario recolectará documentación clave, revisará actas, formulará requerimientos formales y dejará constancia de cualquier evidencia relevante.

    El propósito central de esta vigilancia no es suspender el proceso sin justificación, sino anticipar riesgos, proteger los derechos de los miles de trabajadores afiliados en Antioquia y garantizar el correcto uso de los recursos de una de las instituciones más importantes para las familias del departamento.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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