Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Procuraduría suspende al representante Agmeth Escaf por insultos a Abelardo de La Espriella

    Además se ordena la apertura de una investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara, Agmeth José Escaf Tijerino

    Publicado por: SoloDuque

    agmeth escaf pacto
    Procuraduría suspende al representante Agmeth Escaf por insultos a Abelardo de La Espriella

    Resumen: La decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción responde a una queja interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, a raíz de una polémica entrevista concedida por el congresista el pasado 9 de junio

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional y la apertura de una investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara, Agmeth José Escaf Tijerino. La medida estará vigente hasta el próximo 21 de junio de 2026, fecha en la que se disputará la segunda vuelta presidencial.

    La decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción responde a una queja interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, a raíz de una polémica entrevista concedida por el congresista el pasado 9 de junio.

    Claves del caso:

    La controversia: La investigación se centra en los términos despectivos utilizados por Escaf para referirse a un aspirante a la Presidencia de la República.

    La declaración: Durante la entrevista, el representante afirmó que el candidato:

    «(…) se está comportando como (…) la perra de los Estados Unidos […] Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estados Unidos».

    La suspensión cautelar aparta a Escaf de sus funciones legislativas durante la recta final de la contienda electoral, una medida que el Ministerio Público suele adoptar para evitar presuntas interferencias desde cargos de poder en el desarrollo de los comicios.

    Apartes de la Resolución de la Procuraduría

    agmeth1

    agmeth2 1

    agmeth3

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.