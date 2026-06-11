Resumen: La decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción responde a una queja interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, a raíz de una polémica entrevista concedida por el congresista el pasado 9 de junio

Procuraduría suspende al representante Agmeth Escaf por insultos a Abelardo de La Espriella

Minuto30.com .- La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional y la apertura de una investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara, Agmeth José Escaf Tijerino. La medida estará vigente hasta el próximo 21 de junio de 2026, fecha en la que se disputará la segunda vuelta presidencial.

La decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción responde a una queja interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, a raíz de una polémica entrevista concedida por el congresista el pasado 9 de junio.

Claves del caso:

La controversia: La investigación se centra en los términos despectivos utilizados por Escaf para referirse a un aspirante a la Presidencia de la República.

La declaración: Durante la entrevista, el representante afirmó que el candidato:

«(…) se está comportando como (…) la perra de los Estados Unidos […] Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estados Unidos».

La suspensión cautelar aparta a Escaf de sus funciones legislativas durante la recta final de la contienda electoral, una medida que el Ministerio Público suele adoptar para evitar presuntas interferencias desde cargos de poder en el desarrollo de los comicios.

Apartes de la Resolución de la Procuraduría