Procuraduría suscribe Acuerdo Nacional por la Transparencia

Resumen: El jefe del Ministerio Público destacó la importancia de garantizar la trazabilidad de los recursos desde su aprobación presupuestal hasta su ejecución, auditoría y control

En el marco del ‘Día Internacional del Acceso Universal a la Información’ y la apertura de la ‘Semana de la Transparencia’, en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, sostuvo que la transparencia es una condición esencial de la democracia, así como el acceso a la información pública permite a los ciudadanos participar, vigilar y exigir resultados.

En el evento, donde distintas autoridades del Estado suscribieron un acuerdo de voluntades orientado a fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y el control ciudadano sobre la gestión de los recursos públicos, el Procurador resaltó que «la corrupción no reconoce fronteras entre entidades, y la vigilancia efectiva de los recursos públicos exige una acción coordinada entre el Congreso, el Gobierno, los organismos de control y las autoridades territoriales«.

El jefe del Ministerio Público destacó la importancia de garantizar la trazabilidad de los recursos desde su aprobación presupuestal hasta su ejecución, auditoría y control, a la vez que enfatizó que el acuerdo suscrito materializa el principio constitucional de colaboración armónica entre las instituciones mediante una hoja de ruta compuesta por compromisos concretos para promover la integridad y la rendición de cuentas en todos los niveles de la administración pública.

Compromisos

En ese sentido, el Jefe del Ministerio Público indicó que al suscribir el acuerdo la Procuraduría asumía cuatro compromisos fundamentales: primero, la de ejercer con rigor la vigilancia del cumplimiento de la Ley de Transparencia en las entidades nacionales y territoriales con herramientas de medición públicas y exigentes.

Segundo, aplicar la potestad disciplinaria con oportunidad, con imparcialidad y con estricto respeto al debido proceso, a la legítima defensa y al buen nombre; tercero, se fortalecerá la función preventiva de la Procuraduría acompañando a gobernaciones y alcaldías, y cuarto, “aplicaremos a nosotros mismos la exigencia que hacemos a los demás, porque un órgano que no se deja controlar pierde autoridad moral”, dijo Eljach Pacheco.

Agregó que dentro de cuatro años el acuerdo firmado será juzgado por lo que los colombianos puedan ver, consultar y verificar sobre el uso de sus recursos. “Mis votos son porque este documento no termine en un archivo, sino en la vida cotidiana de la Administración Pública, que sea el punto de partida de un Estado más abierto, eficiente y verdaderamente de cara a la ciudadanía, como lo proclama su texto”, puntualizó el Procurador General.