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    Procuraduría le pone el ojo a la prestación de los servicios de agua, aseo y alcantarillado en Cartagena

    En el Concejo de Cartagena se viene dando la discusión para darle luz verde a la creación de la nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P,

    Publicado por: SoloDuque

    procurador gregorio eljach
    Procurador Gregorio Eljach en una imagen de la Procuraduría General de la Nación
    Procuraduría le pone el ojo a la prestación de los servicios de agua, aseo y alcantarillado en Cartagena

    Resumen: En el Concejo de Cartagena se viene dando la discusión para darle luz verde a la creación de la nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P, la cual tendría participación del sector privado.

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    Advertencias hizo la Procuraduría General de la Nación a las autoridades de Cartagena para que se garantice la prestación de los servicios de agua, aseo y alcantarillado ante la eventual implementación de un nuevo modelo para la gerencia de los servicios básicos.

    Frente a la situación, la Procuraduría Regional de Bolívar, en cumplimiento de directrices de la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, anunció que realizará, en el marco de sus acciones preventivas, una vigilancia especial para que el servicio a los ciudadanos no se vaya a ver interrumpido y se siga dando con calidad, eficiencia y sostenibilidad.

    En el Concejo de Cartagena se viene dando la discusión para darle luz verde a la creación de la nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P, la cual tendría participación del sector privado.

    Justamente, ante la plenaria de la corporación distrital, el Ministerio público enfatizó en la necesidad de conocer las razones técnicas, jurídicas, financieras, patrimoniales, ambientales y de gestión del riesgo que demuestren objetivamente que el nuevo esquema constituye la mejor opción para la ciudad.

    El ente de control insiste en la protección de los derechos colectivos y ciudadanos y en el adecuado manejo de los recursos públicos.

    Además, le genera alta preocupación el impacto que en el precio de las tarifas pueda tener la gerencia que se pretende crear, razón por la que solicitó información sobre cómo se va a garantizar a los ciudadanos las quejas y reclamos, la facturación, el recaudo y la atención de emergencias durante cualquier eventual transición institucional.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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