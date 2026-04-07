Resumen: Contra este fallo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el despacho del señor procurador General de la Nación.

Procuraduría sanciona a Mayor de la Policía por la muerte de Santiago Andrés Murillo en protestas del 2021

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 14 años al mayor (r) de la Policía Nacional Jorge Mario Molano Bedoya, por incurrir en actos irregulares asociados al uso excesivo de la fuerza durante la jornada de protesta del 1 de mayo de 2021 en la ciudad de Ibagué (Tolima), en la que se produjo la muerte de Santiago Andrés Murillo Meneses.

El Ministerio Público resaltó que el disciplinado, en su calidad de oficial de la Policía Nacional, conocía las directrices sobre el uso de armas en el contexto de manifestaciones sociales; no obstante, desconoció su deber de ajustarse estrictamente a los mandatos constitucionales y legales que regulan su labor.

En ese orden, la conducta en que incurrió Molano Bedoya fue calificada de manera definitiva como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, al evidenciarse que su actuación fue consciente, voluntaria y deliberada, con pleno conocimiento de su carácter antijurídico y de la afectación del derecho fundamental a la vida, el cual exige la máxima protección.

Contra este fallo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el despacho del señor procurador General de la Nación.