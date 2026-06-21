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    Procuraduría reporta 521 posibles irregularidades y 14.000 jurados ausentes en la jornada electoral

    La Procuraduría reitera su llamado a la ciudadanía en general para que informen cualquier irregularidad

    Publicado por: SoloDuque

    elecciones voto4
    Procuraduría reporta 521 posibles irregularidades y 14.000 jurados ausentes en la jornada electoral

    Resumen: En lo transcurrido de la jornada se han recibido 242 reportes provenientes de ciudadanos, 126 por parte de funcionarios de la entidad, 93 de la Cancillería y 60 reportadas por las distintas personerías.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un total de 521 informes sobre conductas que podrían afectar la jornada electoral en el país fueron recibidas en las últimas horas por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada, instalado en la sede central de la entidad, en Bogotá.

    En lo transcurrido de la jornada se han recibido 242 reportes provenientes de ciudadanos, 126 por parte de funcionarios de la entidad que realizan vigilancia electoral en las diferentes mesas de votación del país, 93 de la Cancillería y 60 reportadas por las distintas personerías.

    El ente de control hace presencia en los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital, a través de 3.479 servidores. Esa cifra se divide en 2.293 funcionarios ubicados en los distintos puestos de votación del país; 359 en la sede principal de la Procuraduría; 4 en Puestos de Mando Unificado; 43 en los diferentes centros de cómputo; 48 ejerciendo vigilancia móvil, y 732 que estarán presentes en los escrutinios.

    El Ministerio Público también recibió reporte de que un total de 14 mil jurados no asistieron a sus puestos de votación en 401 municipios del país.

    La Procuraduría reitera su llamado a la ciudadanía en general para que informen cualquier irregularidad o inconveniente al votar en el código QR o accediendo al enlace de PQRSDF que se encuentran en la página web www.procuraduria.gov.co.

    También se habilitó la línea 601 5878750 para recibir sus preguntas técnicas (extensiones 10444 – 10446) y al WhatsApp 320 9818874, así como sus inquietudes jurídicas (extensiones 10442- 10443 y al WhatsApp 332 8251160) y de otra índole (extensión 10445).

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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