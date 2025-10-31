Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Ministerio Público busca establecer si al interior de la entidad se realizaron traspasos vehiculares sin el consentimiento de sus propietarios o si los automotores fueron transferidos a terceros desconocidos

Procuraduría le pone el ojo a la secretaría de Movilidad de Bogotá por posibles traspasos fraudulentos

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, por presuntas irregularidades en cesiones y traspasos de vehículos registrados entre las vigencias 2022 y 2025.

El Ministerio Público busca establecer si al interior de la entidad se realizaron traspasos vehiculares sin el consentimiento de sus propietarios o si los automotores fueron transferidos a terceros desconocidos, en aparente vulneración de los procedimientos legales establecidos.

Asimismo, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción busca verificar el tipo de controles que implementaron las autoridades competentes para prevenir o detectar este tipo de maniobras irregulares.

Como parte de la actuación, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas y requerimientos de información a las entidades involucradas, con el fin de esclarecer los hechos objeto de investigación y determinar las responsabilidades a que haya lugar.