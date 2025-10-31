Procuraduría le pone el ojo a la secretaría de Movilidad de Bogotá por posibles traspasos fraudulentos

Resumen: El Ministerio Público busca establecer si al interior de la entidad se realizaron traspasos vehiculares sin el consentimiento de sus propietarios o si los automotores fueron transferidos a terceros desconocidos
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, por presuntas irregularidades en cesiones y traspasos de vehículos registrados entre las vigencias 2022 y 2025.
El Ministerio Público busca establecer si al interior de la entidad se realizaron traspasos vehiculares sin el consentimiento de sus propietarios o si los automotores fueron transferidos a terceros desconocidos, en aparente vulneración de los procedimientos legales establecidos.
Asimismo, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción busca verificar el tipo de controles que implementaron las autoridades competentes para prevenir o detectar este tipo de maniobras irregulares.
Como parte de la actuación, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas y requerimientos de información a las entidades involucradas, con el fin de esclarecer los hechos objeto de investigación y determinar las responsabilidades a que haya lugar.