Procuraduría pedirá desarchivar caso por muerte de Alejandro Pizano, hijo de testigo en caso Odebrecht

Fue la Procuraduría quien pidió desarchivar la indagación que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez que terminó diciendo que no era un crimen, ya que “solo tuvo una línea investigativa, y por lo tanto, no descartó la participación de terceros en las muertes”, según el periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa el ente acusador cree que las conclusiones no están demostradas.

Según Blu Radio esta sería la razón, el Ministerio Público considera que la Fiscalía no hizo lo debido con la investigación del caso de Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique Pizano, que murió al poco tiempo que su padre luego de beber una botella de agua que contenía cianuro la cual cogió del escritorio de su papá.

Es de recordar que Jorge Enrique Pizano fue quien reveló los audios en lo que se percibía de una posible corrupción en la Ruta del Sol, los cuales iniciaron un escándalo de Odebrecht. Su muerte aún no ha sido esclarecida.

De acuerdo con el mismo periodista, el Ministerio Público cuestionará, el próximo 9 de octubre, que la Fiscalía tenía hasta dos años para adelantar la investigación, pero la archivaron en solo tres meses. Esta solicitud se hará a poco de cumplirse un año de las extrañas muertes de los Pizano.

La Fiscalía inició una investigación por las muertes de los Pizano, en el caso de Alejandro Pizano concluyó, según la Fiscalía: que el murió accidentalmente, pero María Jimena Duzán según recordó en su columna ‘Las muertes de los Pizano’, “no se encontraron pruebas de comisión de ningún crimen”.

Asimismo, Duzán manifestó en su columna que la investigación de Jorge Enrique ni siquiera aparece en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) bajo ninguna búsqueda. “O fue una investigación tan fugaz que ni siquiera ameritó quedar registrada en el SPOA, hecho que ya es irregular, o nunca se abrió, con lo cual quedaría muy mal parada la Fiscalía de NHM, que anunció lo contrario”, dio a conocer la columnista.