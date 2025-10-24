Alumbrado móvil navideño recorrió a Cali en diciembre de 2020, cuando se vivía una pandemia

Procuraduría no les creyó «el milagro navideño»: Cargos a exfuncionarios de Emcali por firmar contrato «imposible de cumplir»

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgerente de las Empresas Públicas de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez González, y al exjefe de Unidad de Alumbrado Público, Jaime Andrés González Juri, por presuntas irregularidades en el contrato suscrito para la iluminación navideña de la ciudad en 2020.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali indicó que, al parecer, Flórez González suscribió el negocio jurídico y estableció un plazo de 27 días para la ejecución, el cual era insuficiente para la realización de las actividades de alta complejidad técnica y diseño.

En el caso del exjefe de Unidad, la entidad señaló que posiblemente certificó el 14 de diciembre como realizadas las tareas pactadas, y recibidas a satisfacción el 9 y 31 del mismo mes, sin que hubieran sido finalizadas en el periodo especificado, toda vez que por su complejidad no era técnicamente posible.

El Ministerio Público explicó que con la supuesta conducta en que incurrieron los disciplinables pudieron vulnerar los principios de moralidad, economía y responsabilidad, por lo que de manera provisional la calificó en ambos casos como falta disciplinaria cometida a título de culpa grave.

