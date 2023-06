Procuraduría NO encontró acción irregular de Camilo Romero en caso licores

in

Con el contexto que hoy vive el país, y después de 7 años donde la Procuraduría intentó demostrar supuestas irregularidades por parte del exgobernador Camilo Romero en el caso de licores, la misma entidad reconoce que no encontró acción irregular alguna por parte del ex precandidato presidencial y se limitó a una sanción menor por supuesta omisión que, por su naturaleza, sólo tiene aplicación en una multa y no afecta su cargo actual.

Este fallo es una buena noticia para el hoy embajador de Colombia en Argentina, quien logra demostrar que no existió ninguna acción irregular de su parte en el proceso relacionado con la venta de licores cuando era gobernador de Nariño en 2016.

Desde el equipo del hoy embajador señalaron que indistintamente de ello, Romero “apelará la determinación en el marco del debido proceso que le asiste y coherente de no aceptar ninguna insinuación malintencionada sobre la gestión que lideró en Nariño y que fue reconocida como un ejemplo de gobierno abierto y como uno de los cinco mejores gobiernos del mundo en lucha anticorrupción”.

Esto dijo Camilo Romero desde su cuenta de Twitter:

“Esta Procuraduría, después de 7 años, NO encontró ninguna acción irregular de mi parte en el proceso de licores de aguardiente Nariño, y solo le quedó imponerme una sanción por omisión.

Apelaré esta decisión, que sólo se limita a una multa.

Seguimos firmes #PorElCambio”

Como se recordará, sobre el proceso en mención ya previamente existía un fallo de la Contraloría en el que dejó claro que NO se perdió un sólo centavo, es decir, que los dineros por la venta del licor entraron en su totalidad al departamento y que se adelantó ajustado a la ley, aplicando el mismo procedimiento de cuatro administraciones anteriores.

“Colombia debe saber que quienes hemos sido coherentes en la acción política de la mano de la ciudadanía, defendiendo las causas de la gente y no de los poderosos, no somos ajenos a estos procesos y requerimientos. Menos ahora, cuando los entes de control se manejan como centros de retaliación en contra de quienes proponemos un cambio en Colombia. A pesar de estos intentos, seguiremos firmes y adelante.”, manifestó Romero desde Argentina.

