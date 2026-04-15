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    Procuraduría «jala las orejas» a FOMAG por graves deficiencias e irregularidades en el sistema de salud de los maestros

    La situación de ineficiencia del FOMAG se agudiza, según confirma la Procuraduría

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de archivo.
    Procuraduría «jala las orejas» a FOMAG por graves deficiencias e irregularidades en el sistema de salud de los maestros

    Resumen: La situación de ineficiencia del FOMAG se agudiza con el incremento de PQR por las dificultades en la entrega de medicamentos, trámites de citas médicas, transportes de pacientes y prestación oportuna de servicios.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    A raíz de las múltiples quejas por la mala prestación del servicio de salud para los maestros oficiales y que han suscitado marchas y protestas en contra de las directivas del FOMAG, la Procuraduría General de la Nación hizo un nuevo llamado de atención al Fondo de Prestaciones del Magisterio por los incumplimientos presentados hasta el momento y, en general, la deficiente prestación del servicio del sistema.

    En sus acciones preventivas y luego de varias mesas técnicas de seguimiento a la implementación del nuevo modelo de salud, que empezó a regir en mayo del 2024, el ente de control expresó su preocupación, ya que persisten fallas en el esquema de contratación de la red de prestadores, lo que ha generado incertidumbre en la prestación del servicio.

    Asimismo, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social encontraron irregularidades en la contratación, ya que, sin la actualización de contratos formales, se viene operando el sistema mediante actas de continuidad o instrumentos precontractuales que podrían traer riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales para el sistema.

    La situación de ineficiencia del FOMAG se agudiza con el incremento de PQR por las dificultades en la entrega de medicamentos, trámites de citas médicas, transportes de pacientes y prestación oportuna de servicios.

    La grave situación obligó al ente de control a reiterar nuevos requerimientos no solo a las directivas del FOMAG, sino también a la Fiduprevisora, para que entregue soportes financieros de la entidad y un detallado informe de la contratación de la red de prestadores de servicios de salud para las vigencias 2024 a 2026.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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