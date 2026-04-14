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    Procuraduría investiga presuntos sobrecostos en adquisición de cosechas por parte de la UNGRD

    Se constató además que se pagó más de 90 millones por un servicio que no tenía costo

    Publicado por: SoloDuque

    ungrd en la mira de la procuraduria
    Foto: Procuraduría General de la Nación
    Procuraduría investiga presuntos sobrecostos en adquisición de cosechas por parte de la UNGRD

    Resumen: La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó la práctica de pruebas con el fin de determinar si la supervisión, tuvo falencias que habrían conllevado a realizar pagos mayores a los pactados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exsubdirectora para el Manejo de Desastres, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Mónica Arias Fernández, por presuntas irregularidades en la compra de cosechas en 2023.

    Al parecer, la entonces funcionaria no habría ejercido de manera eficiente el seguimiento, vigilancia y control a este proceso, pues se habrían adquirido los productos a valores superiores a los contemplados en la oferta económica. Adicionalmente, se habrían presentado cambios de algunos bienes y cantidades respecto de las inicialmente pactadas.

    Se busca establecer, además, si la UNGRD pagó más de $93 millones por el acopio de los productos adquiridos, pese que, en la oferta económica, dicho servicio no tenía costo alguno.

    La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó la práctica de pruebas con el fin de determinar si la supervisión, tuvo falencias que habrían conllevado a realizar pagos mayores a los pactados.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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