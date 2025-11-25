Menú Últimas noticias
    Procuraduría investiga a Personero de Puerto Berrío, por presunta vulneración al régimen de inhabilidades

    El ente de control ordenó la práctica de pruebas pertinentes, con el objeto de esclarecer si las acciones que son objeto de investigación

    Publicado por: SoloDuque

    Procuraduría investiga a Personero de Puerto Berrío, por presunta vulneración al régimen de inhabilidades

    Resumen: El Ministerio Público busca determinar si el servidor se posesionó para ejercer dicho empleo en mayo del 2025, a pesar de que, al parecer, durante el año anterior a su posesión habría celebrado con la alcaldía municipal un contrato de prestación de servicios

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al personero (e) de Puerto Berrio, Antioquia, Robinson Adrián Sepúlveda Zapata, por presunta vulneración al régimen de inhabilidades.

    El Ministerio Público busca determinar si el servidor se posesionó para ejercer dicho empleo en mayo del 2025, a pesar de que, al parecer, durante el año anterior a su posesión habría celebrado con la alcaldía municipal un contrato de prestación de servicios, con el objeto de prestar asesorías profesionales como abogado de apoyo en la recuperación de cartera y cobro en la Secretaría de Hacienda.

    Debido a lo anterior, el ente de control ordenó la práctica de pruebas pertinentes, con el objeto de esclarecer si las acciones que son objeto de investigación.

