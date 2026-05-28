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    Procuraduría inicia actuación preventiva para salvaguardar la vida de 200 caimanes llaneros

    La Procuraduría expresó inquietudes frente a la presunta muerte de al menos dos caimanes adultos y canibalismo asociados a condiciones de inanición

    Publicado por: SoloDuque

    Procuraduría formula pliego de cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería
    Foto de archivo.
    Procuraduría inicia actuación preventiva para salvaguardar la vida de 200 caimanes llaneros

    Resumen: La Procuraduría expresó inquietudes frente a la presunta muerte de al menos dos ejemplares adultos y la ocurrencia de episodios de canibalismo asociados a condiciones de inanición

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Ante la crítica situación de cerca de 200 caimanes de la Orinoquía que, presuntamente, no habrían recibido alimentación regular desde diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación advirtió posibles vacíos de coordinación y definición de competencias entre las entidades vinculadas al Programa de Conservación del Caimán Llanero (PROCAIMÁN), situación que podría comprometer la supervivencia de esta especie en estado crítico de amenaza.

    La Delegada manifestó especial preocupación por las condiciones reportadas en el programa PROCAIMÁN, considerado uno de los principales bancos genéticos del caimán llanero en Colombia, y alertó sobre la presunta suspensión de la alimentación de los ejemplares desde diciembre de 2025, mientras se define la entidad responsable de asumir su sostenimiento y cuidado.

    Asímismo, la Procuraduría expresó inquietudes frente a la presunta muerte de al menos dos ejemplares adultos y la ocurrencia de episodios de canibalismo asociados a condiciones de inanición, por lo que solicitó la adopción urgente de medidas interinstitucionales orientadas a garantizar el bienestar, alimentación y conservación de esta especie de alto valor ecológico para el país.

    En ese contexto, la Procuraduría General hizo un llamado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a CORMACARENA, a la Universidad Nacional de Colombia y a las demás entidades vinculadas al programa, para que adopten de manera inmediata acciones técnicas, administrativas, operativas y presupuestales que permitan garantizar el cuidado de los aproximadamente 470 ejemplares que permanecen en cautiverio.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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