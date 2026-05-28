Procuraduría inicia actuación preventiva para salvaguardar la vida de 200 caimanes llaneros

Resumen: La Procuraduría expresó inquietudes frente a la presunta muerte de al menos dos ejemplares adultos y la ocurrencia de episodios de canibalismo asociados a condiciones de inanición

Ante la crítica situación de cerca de 200 caimanes de la Orinoquía que, presuntamente, no habrían recibido alimentación regular desde diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación advirtió posibles vacíos de coordinación y definición de competencias entre las entidades vinculadas al Programa de Conservación del Caimán Llanero (PROCAIMÁN), situación que podría comprometer la supervivencia de esta especie en estado crítico de amenaza.

La Delegada manifestó especial preocupación por las condiciones reportadas en el programa PROCAIMÁN, considerado uno de los principales bancos genéticos del caimán llanero en Colombia, y alertó sobre la presunta suspensión de la alimentación de los ejemplares desde diciembre de 2025, mientras se define la entidad responsable de asumir su sostenimiento y cuidado.

Asímismo, la Procuraduría expresó inquietudes frente a la presunta muerte de al menos dos ejemplares adultos y la ocurrencia de episodios de canibalismo asociados a condiciones de inanición, por lo que solicitó la adopción urgente de medidas interinstitucionales orientadas a garantizar el bienestar, alimentación y conservación de esta especie de alto valor ecológico para el país.

En ese contexto, la Procuraduría General hizo un llamado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a CORMACARENA, a la Universidad Nacional de Colombia y a las demás entidades vinculadas al programa, para que adopten de manera inmediata acciones técnicas, administrativas, operativas y presupuestales que permitan garantizar el cuidado de los aproximadamente 470 ejemplares que permanecen en cautiverio.