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    Procuraduría desplegará más de diez mil funcionarios para vigilancia preventiva en elección presidencial

    La Procuraduría, dentro de su plan de vigilancia técnica, cubrirá los 35 sitios donde operarán los Centros de Recepción Telefónica (CRT)

    Publicado por: SoloDuque

    procuraduria en elecciones
    Procuraduría desplegará más de diez mil funcionarios para vigilancia preventiva en elección presidencial

    Resumen: La Procuraduría, dentro de su plan de vigilancia técnica, cubrirá los 35 sitios donde operarán los Centros de Recepción Telefónica (CRT)

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    Por instrucciones del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, el órgano de control desplegará este 31 de mayo un amplio dispositivo institucional para garantizar la vigilancia preventiva durante la jornada electoral.

    Durante el día de las votaciones y los escrutinios, un total de 10.461 funcionarios del Ministerio Público ejercerán de manera coordinada funciones de vigilancia preventiva e intervención. De ellos, 3.946 pertenecen a la Procuraduría General de la Nación, entre funcionarios del nivel central y territorial; 4.400 a las personerías municipales, y 2.115 a la Defensoría del Pueblo.

    Así mismo, entre la Procuraduría y las personerías municipales se vigilarán las 3.505 comisiones escrutadoras habilitadas en todo el país. En Bogotá se cubrirán las 280 que operarán en esa circunscripción electoral.

    La Procuraduría, dentro de su plan de vigilancia técnica, cubrirá los 35 sitios donde operarán los Centros de Recepción Telefónica (CRT), destinados a acopiar la información relacionada con el preconteo electoral, especialmente la transmisión y recepción de los datos contenidos en los formularios E-14 de mesa.

    De igual manera, se hará presencia en los Puestos de Mando Unificado (PMU) encargados de monitorear las distintas situaciones que se presenten en el territorio nacional, entre ellos los liderados por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Centro Cibernético y de Ciberseguridad, así como aquellos que se implementen en los departamentos y en el Distrito Capital.

    Con estas acciones, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con garantizar la transparencia, la legalidad y la eficacia del voto, antes, durante y después de la jornada electoral.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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