Procuraduría alerta por posibles irregularidades en la compra de libros para colegios públicos

Resumen: la Procuraduría alerta que se observa una posible insuficiencia en la definición de las especificaciones técnicas, que podría derivar en la vulneración del principio de legalidad.

La Procuraduría General de la Nación instó al Ministerio de Educación a suspender el proceso de selección No. SA-MEN-02-2026 para adquirir y distribuir material bibliográfico a diversos planteles educativos del país, luego de evidenciar posibles riesgos en su trámite.

En su análisis, el ente de control advirtió que se observan posibles inconsistencias en la modalidad de selección escogida por la entidad (adquisición por bolsa de productos), teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y la definición de sus especificaciones técnicas.

Asimismo, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública alerta que las especificaciones técnicas definidas resultan incompatibles con los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Finalmente, precisó que se observa una posible insuficiencia en la definición de las especificaciones técnicas, que podría derivar en la vulneración del principio de legalidad.

Teniendo en cuenta las circunstancias advertidas previamente, el Ministerio Público exhortó a la entidad a suspender el trámite del proceso de selección y a analizar los escenarios en los cuales tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura.