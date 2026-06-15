Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Procuraduría activa agencia especial tras presunto caso de violencia sexual contra menor en Bogotá

    La Procuraduría está a la espera de los informes de la Fiscalía, Medicina Legal y demás autoridades competentes

    Publicado por: SoloDuque

    Procuraduría formula pliego de cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería
    Foto de archivo.
    Procuraduría activa agencia especial tras presunto caso de violencia sexual contra menor en Bogotá

    Resumen: La Procuraduría General de la Nación designó agencia especial en materia de familia, así como la intervención de un procurador en materia penal, para realizar las diligencias y seguimiento a las actuaciones derivadas del presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad ocurrido en el norte de Bogotá

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Procuraduría General de la Nación designó agencia especial en materia de familia, así como la intervención de un procurador en materia penal, para realizar las diligencias y seguimiento a las actuaciones derivadas del presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad ocurrido en el norte de Bogotá; igualmente, para verificar las actuaciones relacionadas con el proceso de adopción de tres menores que se encontraban bajo protección del Estado.

    A través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, el Ministerio Público revisa el proceso de tres menores de 4, 7 y 15 años, quienes, al parecer, iban a ser adoptados por una pareja de ciudadanos estadounidenses.

    Al tiempo, se busca establecer si se cumplieron los protocolos y mecanismos de seguimiento por parte de las Instituciones Autorizadas para la Atención y Protección (IAPAS), así como la actuación de los defensores de familia y demás funcionarios responsables de los procesos de restablecimiento de derechos y adopción.

    Finalmente, la Procuraduría está a la espera de los informes de la Fiscalía, Medicina Legal y demás autoridades competentes; recordando que el ICBF, como ente rector del sistema de adopciones, tiene a su cargo la supervisión y vigilancia de las IAPA y de los procesos relacionados con la protección de los menores declarados en adoptabilidad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.