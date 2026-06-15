Procuraduría activa agencia especial tras presunto caso de violencia sexual contra menor en Bogotá

Resumen: La Procuraduría General de la Nación designó agencia especial en materia de familia, así como la intervención de un procurador en materia penal, para realizar las diligencias y seguimiento a las actuaciones derivadas del presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad ocurrido en el norte de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación designó agencia especial en materia de familia, así como la intervención de un procurador en materia penal, para realizar las diligencias y seguimiento a las actuaciones derivadas del presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad ocurrido en el norte de Bogotá; igualmente, para verificar las actuaciones relacionadas con el proceso de adopción de tres menores que se encontraban bajo protección del Estado.

A través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, el Ministerio Público revisa el proceso de tres menores de 4, 7 y 15 años, quienes, al parecer, iban a ser adoptados por una pareja de ciudadanos estadounidenses.

Al tiempo, se busca establecer si se cumplieron los protocolos y mecanismos de seguimiento por parte de las Instituciones Autorizadas para la Atención y Protección (IAPAS), así como la actuación de los defensores de familia y demás funcionarios responsables de los procesos de restablecimiento de derechos y adopción.

Finalmente, la Procuraduría está a la espera de los informes de la Fiscalía, Medicina Legal y demás autoridades competentes; recordando que el ICBF, como ente rector del sistema de adopciones, tiene a su cargo la supervisión y vigilancia de las IAPA y de los procesos relacionados con la protección de los menores declarados en adoptabilidad.