procuraduría abre investigación a Tatiana Carballo, alcaldesa de Sopetrán por demolición de la Casa de la Cultura

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la alcaldesa de Sopetrán, Antioquia, Tatiana Alexandra Carballo Hoyos, por presuntas irregularidades en la demolición de la Casa de la Cultura del municipio.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia la investiga por una aparente irregularidad relacionada con la revocatoria directa, por parte de la mandataria local, de una orden judicial que suspendía las obras de demolición adelantadas en marzo pasado.

Al parecer Carballo Hoyos estaría impedida para resolver y firmar esa revocatoria, que afectó un bien de valor patrimonial para el municipio.

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca establecer la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria o si existió una causal de exclusión de responsabilidad.