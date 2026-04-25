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    procuraduría abre investigación a Tatiana Carballo, alcaldesa de Sopetrán por demolición de la Casa de la Cultura

    Una orden judicial suspendía las obras de demolición y la alcaldesa la habría revocado

    Publicado por: SoloDuque

    La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la alcaldesa de Sopetrán, Antioquia, Tatiana Alexandra Carballo Hoyos, por presuntas irregularidades en la demolición de la Casa de la Cultura del municipio.

    La Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia la investiga por una aparente irregularidad relacionada con la revocatoria directa, por parte de la mandataria local, de una orden judicial que suspendía las obras de demolición adelantadas en marzo pasado.

    Al parecer Carballo Hoyos estaría impedida para resolver y firmar esa revocatoria, que afectó un bien de valor patrimonial para el municipio.

    Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca establecer la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria o si existió una causal de exclusión de responsabilidad.

    Las llamas que consumen la antigua Casa de la Cultura de Sopetrán se ven desde varios sectores del municipio

    La Casa de la Cultura de Sopetrán fue afectada por un voraz incendio en abril de 2024, dejando la estructura con graves problemas. Foto Archivo

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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