«¡Por los animales hago todo!» Alejandra Azcárate denunció a maltratador animal pero este la contrademandó por dañar su «buen nombre»

La actriz y humorista Alejandra Azcárate contó en las historias de su Instagram el lío legal en el que se vio envuelta luego de haber demandando a un hombre presuntamente maltratador de animales.

Alejandra solía interactuar con sus seguidores cada domingo en una sesión llamada ‘Intagranimales’, en la cuál compartía videos y fotografías divertidas de animales, mascotas perdidas y según contó, un día le llegó el mensaje de un seguidor que denunciaba el caso de un hombre que dejaba a su perrito todo el día afuera de su casa.

«Ese espacio me permitió generar muchas alianzas con diversas fundaciones protectoras de animales y con particulares … rescatamos un montón, eso se me volvió una labor que hice con todo el amor. Cuando me llegaron las imágenes que constataban el maltrato de este personaje hacia su mascota, yo me descompuse … En caliente dije ‘listo, cáiganle’ , qué hay que hacer, esto no puede suceder», agregó a su relato, Alejandra Azcárate.

Por lo que la actriz interpuso la demanda contra el hombre, la primera y segunda instancia la ganó pero el presunto maltratador insistió e instauró una acción de tutela donde alegaba que Azcárate había violado su derecho fundamental al buen nombre.

Y agregó: «dio con la que no era porque por los animales hago todo y me fui a fondo … el día de la audiencia el maltratador no se presentó, razón por la cual después de analizar absolutamente todo, la jueza decidió archivar el proceso porque no tenía sentido, no cabía ni siquiera la confrontación y el alegato, era un hecho fáctico».

Finalmente, Alejandra Azcárate envió un mensaje a todos sus seguidores a que denuncien este tipo de maltrato animal, a no quedarse callado ante cualquier situación «porque no hay derecho a que estos seres sean maltratados, ultrajados y vulnerados».

