¿Problemas en «el paraíso» del Pacto Histórico? Wally se le fue a «la yugular» a Agmeth Escaf

Minuto30.com .- Una fuerte polémica ha sacudido al Pacto Histórico luego de que Walter Rodríguez Chaparro, conocido popularmente como Wally, celebrara públicamente el revés electoral de su copartidario, el presentador Agmeth Escaf. Ambos personajes hacen parte de la coalición de gobierno.

Wally, el Abogado y Youtuber que Triunfó:

Walter Rodríguez Chaparro, de 35 años y más conocido como «Me Dicen Wally», es un abogado y youtuber colombiano que recientemente dio un salto exitoso a la política nacional. Obtuvo una de las votaciones más altas en la consulta interna del Pacto Histórico para el Senado, consolidando su transición del mundo digital al Congreso.

Según el boletín 51, Wally consiguió 137.821 votos, ocupando el tercer lugar en votación; mientras que el expresentador de Día a Día se ubicó en el puesto 11 con 48.115 votos.

«Se le fue a la yugular»

Tras conocerse los resultados electorales, Wally utilizó sus redes sociales para expresar su alegría por la derrota de Escaf:

La declaración de Wally no solo evidencia la intensa rivalidad dentro de la coalición, sino que también expone públicamente lo que sería un conflicto personal con Agmeth Escaf, al que califica de «sujeto despreciable».

El mensaje generó de inmediato fuertes reacciones entre los seguidores del Pacto Histórico.

