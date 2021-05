Kevin Strickland, de 61 años de edad, es la víctima de un error judicial que le costó 43 años en prisión, y esta semana, se enteró que la Oficina del Fiscal del Condado de Jackson, en Estados Unidos, finalmente confirmó su inocencia tras ser acusado de un triple asesinato.

Los fiscales del caso iniciaron una nueva investigación en noviembre de 2020, luego de que dos hombres que no habían sido relacionados con el caso, se declaran culpables de los asesinatos, que fueron cometidos en 1978.

Los hechos se presentaron el 25 de abril de ese año, cuando hombres entraron a una casa en Kansas City y asesinaron a tres personas e hirieron a otra.

La condena de Strickland, fue basada en el testimonio de una testigo que, años después intentó retractarse afirmando que cometió un error en la identificación del culpable. La testigo, que falleció en 2015, declaró que “era la única testigo y las cosas no estaban claras entonces, pero ahora sé más y me gustaría ayudar a esta persona, si puedo”.

Además, las huellas dactilares del hombre no coincidían con las halladas en la escena.

Pese a que los fiscales revelaron a través de un comunicado de prensa que todos «los que han revisado la evidencia en los últimos meses están de acuerdo en que Kevin Strickland debe ser exonerado”, su libertad no será posible hasta que la Corte Suprema de Misuri falle a su favor.

Los hombres que se declararon responsables del crimen, explicaron que Strickland no tuvo nada que ver con los asesinatos.

De ser liberado, Kevin Strickland habría cumplido la condena injusta más larga en la historia de Misuri.

