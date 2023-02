5 años de prisión a excomisaria de familia por omisión en homicidio de una niña de 3 años

in

A cinco años y cuatro meses de prisión fue condenada Katherine de Los Ángeles García Rodríguez, excomisaria de familia Armero Guayabal (Tolima), por irregularidades al proteger a una niña que al final falleció de desnutrición y maltrato físico.

La exfuncionaria fue declarada culpable de los delitos de prevaricato por omisión en concurso heterogéneo con prevaricato por acción, por sendas irregularidades presentadas en el proceso de protección de la niña de tres años de edad, que sufrió de desnutrición y maltrato físico severo en el año 2017, cuando se encontraba bajo la custodia de sus padrinos.

La sentencia fue proferida por el Juzgado Penal del Circuito del Líbano (Tolima), donde le dictaron prisión domiciliaria e inhabilidad de derechos y funciones públicas durante la pena.

“Todo ocurrió cuando la niña se encontraba bajo custodia de sus padrinos, con el aval de la hallada culpable, luego de ser entregada por su madre debido a que reconoció que no contaba con los recursos económicos suficientes para mantenerla. La exfuncionaria no cumplió con sus funciones, pues no garantizó, protegió ni reparó los derechos de la menor de edad y suscribió un acta para dejar a cargo de la madrina y su esposo a la niña”, informó la Fiscalía.

Según el ente acusador, la funcionaria debió haberse apoyado en otras entidades, antes de darles la custodia a los padrinos. Buscar familia extensa o un hogar sustituto y así asegurar su protección.

“Meses después de que la pareja quedara con su custodia, la niña ingresó al hospital con una picadura de abeja en su rostro. En esa oportunidad los médicos detectaron, además, que la niña se encontraba en estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación, lo que fue reportado a la comisaria García Rodríguez, quien no hizo nada al respecto. Posteriormente la niña murió”, agregó la Fiscalía.

El ente acusador concluyó que la mujer se saltó todas las normas legales e hizo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le dieron, negándose a restablecer los derechos de la niña.

