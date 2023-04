A prisión alias ‘Mono’ y nueve presuntos traficantes de drogas e insumos químicos

Con la captura de 10 personas, fue desarticulada una organización trasnacional dedicada al comercio de estupefacientes e insumos químicos.

El resultado se dio luego de una investigación entre la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Agencia Federal de Investigación -FBI- de Estados Unidos.

“El material de prueba recaudado evidenció que la red acopiaba las sustancias ilegales en Putumayo y las ocultaba en camiones y buses de transporte intermunicipal, que tenían acondicionadas caletas diseñadas con altos estándares de tecnología para evadir el control de las autoridades”, informó la Fiscalía.

La banda delincuencial usaba documentos como guías y manifiestos de rutas para simular la legalidad del transporte y poder movilizar los vehículos por departamentos como Huila, Antioquia y Cesar hasta La Guajira, desde donde los estupefacientes eran sacados al exterior en embarcaciones.

Las operaciones fueron realizadas de manera simultánea en Bogotá, Villavicencio (Meta), Barranquilla (Atlántico) y Armenia (Quindío).

Dentro de los detenidos, se encuentra Jorge Canro Cárdenas, alias ‘Mono’, presunto cabecilla de la estructura, señalado de delegar las funciones y financiar la actividad criminal.

Los demás procesados son Leidy Viviana S. G., alias ‘La Mona’; Jhon Jairo C. B., Hugo Fernando Q. M., Yuver Alexis G. L., alias ‘Tierno’, Saturdino C. F., alias ‘Sato’; Nelson M. C., alias ‘Porre Pato’; Miguel Antonio R. A., alias ‘Migue’; Manuel Fernando O. M., alias ‘Asa’, y Carlos Julio C. T.

Los mencionados fueron imputados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir.

Un juez con función de control de garantías impuso a nueve de los capturados medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario y a uno detención domiciliaria.

