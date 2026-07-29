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    Avalado principio de oportunidad del capitán Oscar Leandro Mojica Cordón, por interceptaciones ilegales a exempleada de Laura Sarabia

    La investigación se originó por el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de Petro

    Publicado por: SoloDuque

    Condenan a dos policías por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia
    Fotos de archivos.
    Avalado principio de oportunidad del capitán Oscar Leandro Mojica Cordón, por interceptaciones ilegales a exempleada de Laura Sarabia

    Resumen: Con esta decisión, se suspende parcialmente la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante 12 meses. A cambio, el beneficiario se comprometió a rendir testimonio en otros procesos penales en los que resultó víctima Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia

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    Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías avaló e impartió legalidad al principio de oportunidad otorgado al capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón.

    Con esta decisión, se suspende parcialmente la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante 12 meses. A cambio, el beneficiario se comprometió a rendir testimonio en otros procesos penales en los que resultó víctima Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia.

    La Fiscalía estableció que, para la época de los hechos, Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, presuntamente, participó en la falsificación de informes y el formato de entrevista a fuente no formal que sirvieron de soporte para obtener, de manera ilegal, órdenes de interceptación. En dichos documentos se afirmó falsamente que estas personas eran integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en la ciudad.

    La investigación se originó por el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia. En el curso de ese proceso se detectaron las irregularidades que derivaron en las interceptaciones ilegales.

    El proceso penal en su contra continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

    Esta información se publica por razones de interés general.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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