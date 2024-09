El Príncipe William está en un escándalo mediático por «posible infidelidad» y renuncia hablan los expertos reales.

«El río está sonando….» y la revelación hecha en el monólogo de The Late Show de Stephen Colbert, que el Príncipe William, tendría un supuesto triángulo amoroso con Lady Rose Hanbury estalló como pólvora. Lo que generaba que era parte de la ausencia de Kate Middlenton. «El reino ha estado conmocionado por la aparente desaparición de Kate Middleton. Bueno, ahora los detectives de internet están adivinando que la ausencia de Kate puede estar relacionada con que su marido y el futuro rey de Inglaterra William tuvo una aventura» dijo el presentador y actor en su show.

Este hecho se le hizo eco en el 2019 y se dejó olvidado, el cual luego tomó fuerza en el 2022. Pero nadie quiso afirmarlo solo por rumores de salas de redacción, tabloides en Londres y expertos en gossip. Ahora ante tanto error de manejo de prensa de la foto tomada por el Príncipe William a Kate Middlenton y sus «retoques de photoshop». Sale un rumor que renunciaría a seguir en la famila real.

Pero siguiendo con lo revelado ya han comentarios fuertes al decir que «se estaría repitiendo lo vivido por Diana cuando su padre era Príncipe». Por lo que a Rose, ya le llaman «La amante, Camila 2.0«. La Casa Real no se ha pronunciado ante todos estos cotilleos y William tampoco ha negado o declarado. Pero ante la ausencia de Kate Middlento que antes lo acompañaba a todo despierta rumores. Lo de la renuncia podría ser por todos los protocolos y ojos encima que hacen que su vida no sea normal. Dicen que cuando «el río suena …. piedras lleva» y esto no parará hasta que algún medio londinenses tenga más detalles de marquesa de Cholmondeley, título que ostenta la amiga de Kate y William.

