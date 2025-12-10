Princesa se perdió por El Picacho: la gatica es buscada por su familia

Resumen: La mascota es de colo blanco con manchas amarillas y negras en cara, orejas y cola, principalmente. Una de ellas es en su naricita y marca un triángulo; característica que puede ayudar a identificarla.
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración inmediata de la comunidad en el Picacho para encontrar a una gatica doméstica que se ha extraviado de su hogar.
La mascota es de colo blanco con manchas amarillas y negras en cara, orejas y cola, principalmente. Una de ellas es en su naricita y marca un triángulo; característica que puede ayudar a identificarla.
La gatica, cuyo nombre es Princesa, se perdió en la zona de Brisas del Picacho. Su familia está angustiada y agradece cualquier información que pueda llevar a su paradero, al whatsapp de contacto 311 333 1179.
¡Muchísimas gracias por su ayuda!
