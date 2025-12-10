Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Princesa se perdió por El Picacho: la gatica es buscada por su familia

    La mascota es de colo blanco con manchas amarillas y negras en cara, orejas y cola, principalmente

    Publicado por: SoloDuque

    Princesa se perdió por El Picacho: la gatica es buscada por su familia

    Resumen: La mascota es de colo blanco con manchas amarillas y negras en cara, orejas y cola, principalmente. Una de ellas es en su naricita y marca un triángulo; característica que puede ayudar a identificarla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración inmediata de la comunidad en el Picacho para encontrar a una gatica doméstica que se ha extraviado de su hogar.

    La mascota es de colo blanco con manchas amarillas y negras en cara, orejas y cola, principalmente. Una de ellas es en su naricita y marca un triángulo; característica que puede ayudar a identificarla.

    La gatica, cuyo nombre es Princesa, se perdió en la zona de Brisas del Picacho. Su familia está angustiada y agradece cualquier información que pueda llevar a su paradero, al whatsapp de contacto 311 333 1179.

    ¡Muchísimas gracias por su ayuda!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad en su segundo año como alcalde

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.