Princesa huyó por miedo a la pólvora: se extravió en el barrio Trinidad

    Es probable que la perrita se encuentre desorientada y asustada

    Publicado por: SoloDuque

    La mascota huyó despavorida la noche anterior al asustarse con el fuerte sonido de la pólvora, y sus dueños no lograron alcanzarla. Es probable que la perrita se encuentre desorientada y asustada

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para encontrar a “Princesa”, una perrita que se extravió en el barrio Trinidad de Medellín.

    La mascota huyó despavorida la noche anterior al asustarse con el fuerte sonido de la pólvora, y sus dueños no lograron alcanzarla. Es probable que la perrita se encuentre desorientada y asustada.

    Si usted ha visto a “Princesa” o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese urgentemente con sus dueños al whatsapp: 3233010430.

