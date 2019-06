Princesa de belleza que pillaron con Míster Mundo Colombia habló sobre los supuestos cachos que habría puesto

El programa ‘La red’ fue el que contó la historia de Eleonora Useche y Elías Lacouture, a quienes pilló el esposo de ella cuando estaban juntos a la madrugada en el cuarto del que ganó el certamen Míster Mundo Colombia.

Durante el segmento del programa de chismes se mostró como el esposo de Eleonora armaba un “safarrancho” en el hotel que terminó en la salida de los dos “infieles” del lugar custodiados por la policía. En ese momento no se conoció la versión de ninguno de los implicados, pero Useche decidió hablar para el diario La Opinión y contó lo que supuestamente sucedió dentro del cuarto de Elías.

“Cuando fui, él estaba con la camisa abierta y me insistía para que entrara a la habitación. En el momento no le vi problema y entré. Pero estando adentro empezó a decirme que yo le gustaba y ahí ya tenía miedo de que entrara alguien… Cuando estoy sentada mirando hacia la ventana sentí que me halaban el cabello y me arrastraban, y cuando volteo a ver, era mi esposo. Yo empecé a gritar. Mi esposo estaba enloquecido. Todos empezaron a llegar a mirar. Él empezó a hacer el escándalo a decir: ‘Así los quería encontrar’, y yo lo que hice fue entrar al baño de la habitación hasta que llegó la Policía”, declaró Useche.

Eleonora también dijo que sigue con su esposo y que él ya buscó ayuda psicológica para su problema de celos. Según Useche, su pareja fue diagnosticado con “celotipia de adolescente agresiva. Ya está en terapias”.