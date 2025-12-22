¿Nuevo Poderoso? Revelan en nombre de unos de los primeros refuerzos del DIM

El DIM ya comenzó a mover el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada, luego de un año en el que se quedó con dos subcampeonatos, pero con cupo a la Copa Libertadores.

Según reveló en exclusiva el periodista Pipe Sierra, en su cuenta de X @PSierraR, el delantero antioqueño Yony González se convertirá en el primer refuerzo del ‘Poderoso’.

El atacante de 31 años llega al equipo de su ciudad natal tras quedar libre de Águilas Doradas, club donde firmó una destacada campaña en 2025 al anotar 10 goles.

La negociación se cerró de manera contundente, con un contrato que vincula al jugador con la institución roja por los próximos dos años, extendiéndose hasta diciembre de 2027.

A pesar de que González contaba con una oferta formal por parte de Millonarios, el jugador optó por el proyecto del DIM, regresando así a la capital de la montaña para aportar su experiencia y capacidad goleadora al frente de ataque.

Con este fichaje, el Medellín suma a un trotamundos del fútbol con un recorrido envidiable en ligas internacionales.

González ha vestido las camisetas de clubes de renombre como el Fluminense, Corinthians y Ceará en Brasil, el SL Benfica y Portimonense en Portugal, además de su paso por la MLS con Los Angeles Galaxy.

En el ámbito local, su trayectoria incluye pasos por Envigado, Junior y Deportivo Cali, lo que lo posiciona como una pieza de jerarquía para las aspiraciones del equipo en 2026.

Pese a la revelación de Pipe Sierra, el DIM aún no ha hecho oficial la contratación, es más, desde el juego de la final contra Atlético Nacional no publica en su cuenta de X, como tradicionalmente ocurría.

