Mauricio Lizcano se refiere a la renuncia de Luis Carlos Reyes, en pro de la familia. Captura de video

Resumen: Reyes, quien era visto como el "cerebro económico" de la campaña y una pieza clave para atraer el voto técnico y joven, se apartará de la contienda pública

¡Primero la familia! Luis Carlos Reyes ya no va a la Vicepresidencia: Mauricio Lizcano se queda sin fórmula a días del plazo final

Minuto30.com .- Un giro inesperado sacude la campaña presidencial de Mauricio Lizcano. El reconocido economista y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, anunció su retiro oficial como fórmula vicepresidencial. La decisión, motivada por razones estrictamente familiares y de salud, deja al candidato del centro con el reto de encontrar un reemplazo en tiempo récord.

“Primero la familia”: La razón detrás de la renuncia

A través de sus redes sociales, Mauricio Lizcano confirmó que la salida de Reyes se debe a complicaciones en el estado de salud de su esposa, Isabella, quien atraviesa un embarazo de alto riesgo.

“Ante la eventualidad de las últimas horas sobre una posible complicación del embarazo de Isabella… le he pedido como padre de familia que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia”, expresó Lizcano en un mensaje que rápidamente se hizo viral por su tono humano.

Reyes, quien era visto como el “cerebro económico” de la campaña y una pieza clave para atraer el voto técnico y joven, se apartará de la contienda pública para dedicarse exclusivamente al cuidado de su hogar.

Carrera contra el reloj: El viernes vence el plazo

La renuncia de Reyes ocurre en un momento crítico. Tras el cierre de inscripciones el pasado viernes 13 de marzo, donde el tarjetón se redujo a 14 candidatos presidenciales, los movimientos tienen un margen estrecho para realizar modificaciones por causas de fuerza mayor o renuncias.

Mauricio Lizcano tiene plazo hasta este viernes para inscribir ante la Registraduría Nacional a quien será su nuevo compañero o compañera de fórmula.