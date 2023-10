in

Las primeras imágenes de Blanca Nieves con crítica de descendientes sobre que la historia destruye el legado Disney.

La película más querida de los Estudios Disney «Blanca Nieves y los Siete Enanos», generó las primeras críticas con las imágenes que se conocieron este 31 de octubre. Pero fueron las declaraciones de la actriz de origen colombiano, lo que encendió los ánimos. «La realidad es que la caricatura se hizo hace 85 años y, por lo tanto, es extremadamente anticuada en lo que respecta a las ideas de que las mujeres ocupan roles de poder y para qué es apta una mujer en el mundo». Dijo Rachel Zegler la protagonista. La respuesta de los descendientes del director original, no se hicieron esperar. «No hay respeto por lo que hizo Disney y lo que hizo mi padre… Creo que Walt y él se revolverían en sus tumbas» dijo David Dodd Hand, hijo del director de la cinta de 1937. Para él «preferiría que las películas animadas de Disney como Blanca Nieves», debieron permanecer sin tocarlas o hacerles variación. Pero entiende que es el cine y un negocio que ha cambiado. Aunque sigue considerando que es una «vergüenza» que si Walt estuviera vivo no compartiría.

El Dato: Esta nueva versión que se estrenará el 21 de marzo del 2025. Gal Gadot hace de la Bruja y Madrastra Hechizera, algo que ha caído bien pero desde la D23 y la huelga de Hollywood, los comentarios de Zelgler le han hecho daño a Disney con la promoción de la película.

