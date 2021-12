¿Como fue la primera fecha de los cuadrangulares?

Tras el termino de la primera jornada de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, el saldo fueron 13 goles anotados a lo largo de los 4 encuentres disputado y en los que salieron victoriosos 2 locales y un visitante, mientras que un encuentro finalizó en paridad.

Grupo A, cuadrangulares finales:

*Con dos golazos, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla igualaron en el Atanasio Girardot. Los verdolagas extendieron dos rachas negativas, ajustaron 5 partidos al hilo sin victoria en la Liga Betplay y suma 7 encuentros sin vencer al Junior en finales (última vez en 2015). Por su parte el tiburón viene en alzas con Arturo Reyes, consiguió un punto importante que tendrá que ratificar como local.

A esto me refiero, cuando quiero disminuir la capacidad de volar de los porteros en PES 2021…. Hacer un gol así con Cetre es casi imposible! @PesHolland ayuda, algo así como porteros que no vuelan mejoraría mucho el gameplay! pic.twitter.com/zKBfgpRlm0 — 0coolmods (@0coolmodfaces) November 28, 2021

*El Deportivo Cali hizo respetar su casa ante el Deportivo Pereira y consiguió quedar solo en la punta del grupo A. Los azucareros que se habían ido arriba con el gol de Jorge Marsiglia aprovecharon la expulsión de Carlos Ramírez en el conjunto matecaña para aumentar el marcador por intermedio de Harold Preciado, el Pereira logró descontar sobre el final con un cabezazo de Carlos Garcés pero no le alcanzó.

Teofilo Gutierrez quién asistió en el primer gol del conjunto caleño, salio ovacionado por su hinchada al minuto 87.

Reverencia a quien lo merece, su majestad Teófilo Gutierrez pic.twitter.com/2UV8OmJahs — Cuéllar (@cuellar_facts) November 28, 2021

Grupo B, cuadrangulares finales:

*América logró remarla consiguiendo una victoria importante 2 x 1 sobre Millonarios, siendo local en Barranquilla y a pesar de haber comenzado perdiendo tras el gol de Macalister Silva para el conjunto embajador. Sin embargo, el conjunto escarlata del profe Osorio no bajó la guardia y revirtió el marcador en 3 minutos y sobre el final con los goles de Adrián Ramos de penalti y Joao Rodríguez.

Esta victoria no solo le sirvió al America comenzar con pie derecho los cuadrangulares, también le garantizó un cupo en un torneo internacional para el próximo año por la reclasificación.

*El Tolima por su parte dejó claro que quiere ser el rey del año en el fútbol colombiano y retener el título, por lo que haciendo muestra de su gran efectividad el conjunto «pijao» apabulló 1 x 4 al Alianza Petrolera con goles de Omar Albornoz, Daniel Cataño y doblete de Anderson Plata, mientras que Bayron Gárces descontó para los petroleros.

Con esta victoria el Tolima llegó a 80 puntos y es líder de la reclasificación.

Los partidos de la segunda fecha de los cuadrangulares finales son: Deportivo Pereira vs Atlético Nacional, Junior de Barranquilla vs Deportivo Cali, Tolima vs América, Millonarios vs Alianza Petrolera.