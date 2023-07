Video. Primera Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, Gobernación de Antioquia busca garantizar la tranquilidad en estas elecciones

in

Durante este miércoles 6 de julio, en la Gobernación de Antioquia se realizó la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la primera reunión descentralizada en el país, con la que se esperaba coordinar y establecer los protocolos necesarios para el seguimiento de la tranquilidad en el desarrollo de los Procesos Electorales que se aproximan en Colombia.

De acuerdo con lo expresado por el gobernador de Antioquia, Juan Pablo López, esta reunión es vital en el marco de las elecciones que se vienen para nuestro país.

“La reunión que acabamos de terminar es el Consejo Nacional de Verificación Electoral, muy importante porque es el primero que se hace descentralizado, un compromiso que se asumió con el Gobernador Aníbal Gaviria y Federación de Departamentos, celebramos que se haya hecho en Antioquia. La participación estuvo bastante nutrida por parte de todas las instituciones y delegados de los partidos políticos”, destacó el mandatario.

Asimismo, el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que en reunión con distintas instituciones se determinó que pese a algunos conflictos que hay a la fecha en varios territorios, se espera que las elecciones del mes de octubre, se desarrollen con total normalidad.

“Las organizaciones plantean algunos problemas de orden público en unas zonas específicas del país… Vamos a llegar hasta el último sitio para que los colombianos puedan tener elecciones tranquilas y en paz. Ya el Plan Democracia está andando y en todos los centros de votación, más de 120 mil tendrán seguridad por parte de la Policía y el Ejército”, dijo el ministro.

Por otro lado, respecto a las recientes amenazas que ha realizado el grupo armado ELN, el Ministro pidió que el tema sea llevado a las mesas de diálogo con este grupo, en el marco de los próximos acuerdos de cese al fuego, con el fin de que estos actores no constituyan una amenaza para las elecciones y en los dineros ilegales que circulan en esta época.

“Algunos partidos han venido hablando de la indebida injerencia de recursos de todo tipo a la hora de definir el proceso electoral, o sea el dinero en la política. Tenemos cómo identificar esos movimientos irregulares de dinero e ir a ver quién está moviendo ese dinero”, y detalló que, de los 12 mil puestos de votación habilitados por la Registraduría en el país para la inscripción de cédulas, solo en 66 se registró alguna dificultad.

Por último, el Gobernador de Antioquia, también llamó la atención del Gobierno Nacional respecto a las alteraciones en el orden público que se han venido presentado, sobre todo en el nordeste de Antioquia.

“En el departamento de Antioquia no tenemos ninguna novedad de que tengamos alguna Mesa que no se haya podido aperturar o que haya tenido algún inconveniente, eso nos deja un parte de tranquilidad en el sentido de que vamos cumpliendo un poco con este objetivo de las garantías electorales. Sin embargo, el llamado contundente al Gobierno Nacional por parte del Departamento, pero también delegado de los partidos, tiene que ver con que el tema de orden público que, si bien no necesariamente es una amenaza contra el proceso electoral, si puede resultar en intimidaciones en el territorio a las comunidades, que impidan como resultado de esto, pues que puedan ejercer su derecho al voto”.

Más noticias de Antioquia