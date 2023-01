«Dios es amor»: Conozca la historia del primer sacerdote no binario perteneciente a iglesia

in

Durante la historia, la iglesia se ha mantenido como el gran referente conservador en la mayoría de temas, especialmente mostrando rechazo u omisión a la homosexualidad. Pero, los tiempos van cambiando y con ello, han llegado nuevas generaciones más conscientes e incluyentes que comprenden que más allá de los gustos, el verdadero Dios es amor y que como hijos todos son vistos como iguales.

Bingo Allison a sus 36 años, ha experimentado la gloria de tener a Dios en su vida y por eso dedica sus días a transformar a la sociedad para que comprendan que más allá de los gustos y atracción de cada uno, hay una persona igual, que siente, ama, merece ser amada, y lo más importante, es amada por Dios.

Allison fue ordenado como sacerdote abiertamente no binario por la iglesia anglicana de Inglaterra, un poco distinta a la católica. En esta, puede expresarse sin ningún temor a ser discriminado y puede continuar los pasos de la religión, como el fiel creyente que fue educado.

Al ser no binario, Bingo Allison, no se identifica ni como hombre, ni como mujer, y aunque expresa que en su momento fue difícil enfrentar su situación, entendió que Dios era el camino real para ser quien es sin ningún temor.

Manifiesta que desde pequeño fue educado en una familia conservadora y muy creyente de lo religioso, y aunque creía (por esto) que su sentir no estaba bien, la misma religión (el mismo Dios) le fue dando señales que no había nada de malo en él.

Y luego de participar en algunos retiros espirituales, su percepción se transformó aún más. Recuerda cómo en un viaje de autodescubrimiento religioso, un asistente, se refirió al matrimonio homosexual no como un problema, sino como una “forma diferente de pensar” y esto, fue creciendo dentro de su ser.

Mientras se formaba como vicario (auxiliar del obispo), conoció el término ‘queer’, el cual se puede emplear para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicadas, cambiar con el tiempo y no encajar del todo en una identidad u otra.

La palabra provocó más reflexión; pensó en retirarse de la formación como vicario, pese a que estaba en la mitad del período de siete años.

“Fue mucho más difícil de lo que pensé haber salido del closet para luego permanecer en el closet. Definitivamente hubo muchas veces antes en las que cuestioné mi identidad, pero crecer en una forma más conservadora de cristianismo significaba que estaba mucho más allá de mi imaginación”, comentó.

La guía definitiva llegó cuando hacía un ensayo sobre cómo Dios creó la Tierra y uno de los pasajes de Génesis en la Biblia llamó su atención.

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”, leyó en Génesis 1:27.

Su interpretación fue que hablaba no del hombre y la mujer, sino de la masculinidad a la feminidad. Esa reflexión la calificó como una epifanía.

“Estaba sentado allí en medio de la noche cuando me di cuenta de que podría necesitar cambiar mi vida. Fue una experiencia espiritual más profunda, sentí correctamente que Dios me estaba guiando hacia esta nueva verdad sobre mí mismo. Una de las cosas que se ha mantenido en mi ministerio desde entonces es que la transición y la salida del closet pueden y deben ser una experiencia espiritual, así como emocional, social y, a veces, física”, Expresó

Desde entonces, Allison, lucha por la inclusión de las personas de toda la comunidad LGTBI y sujetos neurodiversos. Desarrollando asambleas y trabajando en las escuelas con niños para que los temas de género no sean desconocidos ni vistos como algo raro para ellos.

“La historia de la interpretación bíblica está plagada de opiniones de hombres ricos, blancos, heterosexuales, cisgénero, sin discapacidades, neurotípicos, asumiendo que todos los que los leían pensaban como ellos. Los prejuicios que esto crea excluyen a cualquiera que no encaje de comprometerse plenamente con la Biblia”, Mencionó

Vea más noticias internacionales.