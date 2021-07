El primer objetivo es estar en el octogonal final

Fue tanto el anuncio de la pretemporada que se le hizo por parte de la oficina de Comunicaciones a través de diferentes medios, que se esperaba por lo menos en su debut y ante un rival que en el papel por nómina es inferior como lo son las Águilas Doradas, se obtuviera el primer triunfo del campeonato del Deportivo Independiente Medellín.

Ni la condición de local y menos ante los tres mil afortunados poderosos seguidores que tuvimos la oportunidad de ingresar al Atanasio, los dirigidos por “Bolillo” Gómez pudieron entregarle la alegría a su hinchada de iniciar la Liga Betplay II con tres puntos.

Si bien sumar siempre será importante en este campeonato, es claro que alcanzar los tres puntos en nuestra casa y más frente a este tipo de rivales, es casi que una obligación para el “Rey de corazones” si se quiere ingresar al octogonal final para luego disputar el título de campeón.

Decir que este era el primer partido, que el equipo apenas se está acoplando y demás excusas cuando no se logra el objetivo, está de más cuando se ha realizado una larga pretemporada como la que presentó el Deportivo Independiente Medellín y por ello era más que obligatorio ganar en casa.

Sumado a esta angustia por no obtener el triunfo, las críticas de cierto sector de la poderosa hinchada es que el `Decano’ se ve con más de lo mismo que evidencio en su recta final del anterior campeonato. No tener medidas urgentes que permitan corregirlas es la clara muestra que no va a pasar nada con el equipo de Hernán Darío Gómez y esto ya es otro panorama para el timonel rojo.

El otro punto para considerar es el debut de algunos jugadores de los cuales quedo satisfecho con el “chiquitín” Vladimir Hernández y con el regreso de Arregui. Sebastián Hernández y Edwar López son más de lo mismo y a Cambindo le tengo fe, aunque no sé como será su ubicación en la cancha dadas las mismas características de juego si llegase a estar en un partido al lado de Agustín “El Tapabocas” Vuletich.

Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones frente a este primer encuentro del Deportivo Independiente Medellín en su debut ante las Águilas Doradas de Rionegro, las mías eran que, por nómina, pretemporada y demás, se tenía que ganar y no se logró.

El próximo encuentro será frente al Cali de Alfredo Arias, un equipo que no presentó la misma larga pretemporada del Deportivo Independiente Medellín, pero si cuenta con un trabajo táctico que por lo general da buenos resultados.

Se espera frente a los azucareros un resultado satisfactorio como para sumar en la sultana del Valle y poder de ahora en adelante en cada encuentro obtener los puntos necesarios que nos permitan alcanzar el primer objetivo que es estar en el octogonal final.