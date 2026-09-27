Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Primer mes de gobierno de «el tigre»: secuestro cae 79 %, extorsión 62 % y masacres 58 % en Colombia

    En este balance del gobierno destaca la ‘Operación Iron’ permitió la desarticulación de siete estructuras criminales históricas que azotaban a Cali

    Publicado por: SoloDuque

    abelardo de la espriella posesion
    Foto: Captura de video
    Primer mes de gobierno de «el tigre»: secuestro cae 79 %, extorsión 62 % y masacres 58 % en Colombia

    Resumen: Durante su alocución nacional, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó el balance en materia de seguridad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Durante su alocución nacional, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó el balance en materia de seguridad correspondiente a sus primeros 30 días de gobierno, reportando caídas sin precedentes en delitos de alto impacto a nivel nacional y contundentes golpes operativos en las principales capitales del país.

    De acuerdo con el informe oficial de la Presidencia, los resultados estratégicos de esta ofensiva institucional se resumen asi:

    Reducción nacional del delito: Al comparar agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior, los indicadores de seguridad evidencian un desplome del 79 % en las cifras de secuestro, 62 % en casos de extorsión y 58 % en masacres en todo el territorio colombiano.

    Ofensiva en el Magdalena y La Guajira: Frente al intento de paro armado promovido por las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, el mandatario ordenó la militarización inmediata de Santa Marta y la Troncal del Caribe con 2.500 efectivos. La operación deja hasta el momento 23 capturas, incluyendo a alias ‘Yolima’ (pareja del cabecilla principal) y al sicario alias ‘Juancho Roy’. Asimismo, el Gobierno anunció una recompensa de $3.000 millones por alias ‘Pinocho’.

    Megaoperativo en Cali: La ‘Operación Iron’, que movilizó a más de 1.200 uniformados del Ejército y la Policía en seis comunas de la ciudad, permitió la desarticulación de siete estructuras criminales históricas (La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, Los 30 y Los Buitres), dejando un saldo de 85 capturas y la incautación de un vasto arsenal de guerra.

    Seguridad en Barranquilla: En un trabajo articulado con el alcalde Alejandro Char, la capital del Atlántico reportó en su primer mes una disminución del 64 % en la tasa de homicidios, 63 % en extorsiones y 24 % en hurtos.

    Extradiciones de alto valor: A nivel transnacional, el presidente De La Espriella firmó y materializó directamente la entrega a autoridades estadounidenses de alias ‘Araña’, cabecilla de los ‘Comandos de Frontera’, quien es requerido por delitos relacionados con reclutamiento de menores, homicidios y desplazamiento forzado.

    Con este consolidado de resultados, el jefe de Estado reafirmó su política de seguridad territorial, advirtiendo a las estructuras criminales que «cuando el Estado se decide, nunca pierde».

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Sabías que la restricción de rentas cortas en zonas residenciales existe desde 2014?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.