Resumen: Durante su alocución nacional, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó el balance en materia de seguridad

Primer mes de gobierno de «el tigre»: secuestro cae 79 %, extorsión 62 % y masacres 58 % en Colombia

Minuto30.com .- Durante su alocución nacional, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó el balance en materia de seguridad correspondiente a sus primeros 30 días de gobierno, reportando caídas sin precedentes en delitos de alto impacto a nivel nacional y contundentes golpes operativos en las principales capitales del país.

De acuerdo con el informe oficial de la Presidencia, los resultados estratégicos de esta ofensiva institucional se resumen asi:

Reducción nacional del delito: Al comparar agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior, los indicadores de seguridad evidencian un desplome del 79 % en las cifras de secuestro, 62 % en casos de extorsión y 58 % en masacres en todo el territorio colombiano.

Ofensiva en el Magdalena y La Guajira: Frente al intento de paro armado promovido por las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, el mandatario ordenó la militarización inmediata de Santa Marta y la Troncal del Caribe con 2.500 efectivos. La operación deja hasta el momento 23 capturas, incluyendo a alias ‘Yolima’ (pareja del cabecilla principal) y al sicario alias ‘Juancho Roy’. Asimismo, el Gobierno anunció una recompensa de $3.000 millones por alias ‘Pinocho’.

Megaoperativo en Cali: La ‘Operación Iron’, que movilizó a más de 1.200 uniformados del Ejército y la Policía en seis comunas de la ciudad, permitió la desarticulación de siete estructuras criminales históricas (La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, Los 30 y Los Buitres), dejando un saldo de 85 capturas y la incautación de un vasto arsenal de guerra.

Seguridad en Barranquilla: En un trabajo articulado con el alcalde Alejandro Char, la capital del Atlántico reportó en su primer mes una disminución del 64 % en la tasa de homicidios, 63 % en extorsiones y 24 % en hurtos.

Extradiciones de alto valor: A nivel transnacional, el presidente De La Espriella firmó y materializó directamente la entrega a autoridades estadounidenses de alias ‘Araña’, cabecilla de los ‘Comandos de Frontera’, quien es requerido por delitos relacionados con reclutamiento de menores, homicidios y desplazamiento forzado.

Con este consolidado de resultados, el jefe de Estado reafirmó su política de seguridad territorial, advirtiendo a las estructuras criminales que «cuando el Estado se decide, nunca pierde».