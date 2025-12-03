Este miércoles, 3 de diciembre, los cuatro equipos del grupo B se enfrentarán para dejar listo, de pronto hoy, el primer finalista de la Liga BetPlay.

A las 6:20 de la tarde se juega el primer compromiso, mismo que no suma para nada, y en el que los dos oncenos juegan ‘por la gaseosa’.

En el estadio Metropolitano de Techo, Fortaleza recibirá a Independiente Santa Fe, duelo de equipos capitalinos eliminados de los cuadrangulares.

El compromiso que si define cosas, es el de la segunda hora, de este miércoles, en el que Atlético Bucaramanga recibe al Deportes Tolima.

¿Primer finalista de la Liga? Hoy juegan los del B

El que más opciones tiene es Deportes Tolima, al que le sirve el solo empate para asegurarse en la final.

Incluso perdiendo, el cuadro pijao queda vivo en la competencia y dependiendo de si mismo para la última fecha.

Por los lados de Atlético Bucaramanga, si aspira llegar con vida a la fecha 6 de los cuadrangulares, tiene que ganar, no le sirve ningún otro resultado.

Sin embargo, el conjunto leopardo, tras ser derrotado en la fecha 3 por Fortaleza, enredó su vida en esta decisiva fase.

La victoria dejaría con vida a los búcaros, pero siguen dependiendo de otros resultados para intentar llegar a la final.

