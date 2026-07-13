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    ¡Llegó «el profe»! Primer entrenamiento del DIM bajo las órdenes de Amaranto Perea

    Sin tiempo que perder y con la mirada puesta en los próximos retos del equipo, Amaranto Perea se puso de inmediato la indumentaria del ‘Medallo’

    Publicado por: SoloDuque

    Amaranto Perea en su primer entrenamiento del DIM
    Amaranto Perea en su primer entrenamiento del DIM
    ¡Llegó «el profe»! Primer entrenamiento del DIM bajo las órdenes de Amaranto Perea

    Resumen: La noticia que emocionó a los seguidores del rojo paisa fue confirmada por el propio club a través de sus redes sociales oficiales. Con un entusiasta mensaje que rezaba "¡Hola, profesor!", el equipo le dio la bienvenida formal al estratega antioqueño en su primer día de labores.

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    Minuto30.com .- La espera terminó para la hinchada del ‘Poderoso de la Montaña. Este lunes, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) inició oficialmente un nuevo ciclo deportivo bajo la batuta de su nuevo director técnico: el experimentado Luis Amaranto Perea.

    La noticia que emocionó a los seguidores del rojo paisa fue confirmada por el propio club a través de sus redes sociales oficiales. Con un entusiasta mensaje que rezaba «¡Hola, profesor!», el equipo le dio la bienvenida formal al estratega antioqueño en su primer día de labores.

    Primer día en la sede deportiva

    Sin tiempo que perder y con la mirada puesta en los próximos retos del equipo, Amaranto Perea se puso de inmediato la indumentaria del ‘Medallo’. Bajo sus órdenes directas, la plantilla profesional llevó a cabo su sesión de entrenamiento de este lunes en la sede deportiva del club.

    La llegada de Perea genera una gran expectativa entre los aficionados, quienes esperan que la jerarquía y experiencia del exjugador de la Selección Colombia y de clubes internacionales logre consolidar un equipo competitivo, sólido en defensa y protagonista en los torneos que dispute.

    El club compartió imágenes de la jornada donde se ve al «profe» dando instrucciones, marcando así el punto de partida de este prometedor proyecto deportivo que ilusiona a la mitad de la capital antioqueña.

    amaranto perea dim2

    Fotos: DIM

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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