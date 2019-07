¿Primer ‘desplante’ de Zidane? dejó por fuera a James Rodríguez de los convocados para un torneo en Alemania

Real Madrid no vive un buen presente. Sus derrotas en los amistosos, que son escandalosas (perdió 7-3 contra el Atlético de Madrid), tienen con preocupación a Zidane y a las directivas merengues. Por eso, el equipo disputará un nuevo torneo en Alemania, y para ello, el estratega francés ya escogió a los elegidos para disputar dichos compromisos, y en la lista no entró el colombiano James Rodríguez, que ya entrena con el club, pero que no fue convocado.

Este podría ser el primer desplante del estratega contra James Rodríguez, aunque para muchos no debería verse así, pues el cafetero apenas lleva un día entrenando y lo lógico sería que se adapte al trabajo que lleva realizando el equipo.

Afuera también quedaron los jugadores Gareth Bale, el portero belga Thibaut Courtois y Luka Jovic, algunos por decisión técnica y otros por lesión. Estos son los convocados: