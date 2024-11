Con emotivas palabras además de fotografías y mensajes Marc Anthony y Nadia celebran su primer año de matrimonio de forma especial.

En sus respectivas redes sociales la pareja de padres conformada por el cantante y la modelo Nadia Ferreira, celebraron el primer año juntos. «Feliz Aniversario mi vida. Mi amor por ti y nuestra familia crece cada día más. TE AMO!!!» expresó ella en su carrusel de fotos que evocaron su matrimonio como primer aniversario. Por su parte Marc Anthony compartió en su instagram una foto de ambos en un selfie dentro de un auto con una frase similar «Feliz aniversario MI AMOR » rematando con «que suerte la mía». A lo que en los comentarios su esposa le contesta «Y los que faltan mi amor!!! suerte es la mía Te amo». Destacando el emoji de «carita enamorada». Con «Marquitos» el nombre con que llaman a su hijo que lleva el mismo nombre del padre, su felicidad ha sido completa.

La paraguaya primera princesa en Miss Universe en el año 2021, contaba que la maternidad ha sido su mayo felicidad. . “Mi hijo me ha cambiado la vida, es lo más bello que me ha pasado; doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro y es que realmente es un sentimiento que no puedo explicar, es algo maravilloso”. Por lo que este primer aniversario de Marc Anthony y Nadia Ferreira es recibido como una bendición y sonrisas para ambos. Innumerables comentarios en sus redes, no solo los felicitan también les desean de parte de fans y celebridades que sigan unidos. En sus historias Ferreira compartió fotos de la cena y brindis con la frase «Love of my life«.

«Feliz Aniversario MI AMOR!! Que suerte LA MIA!» Marc Athony

