La noche del lunes 13 de febrero, habitantes del barrio Granada, al norte de Cali, se vieron sorprendidos al ver un mono (primate) montado en cuerdas eléctricas.

Lo más asombroso, es que la gente del barrio, no daba razón de dónde había salido, pues nunca se había visto un animal de este tipo y no había nadie en particular buscándolo, por lo que prefirieron llamar a los bomberos para que no corriera riesgos.

Lo que se presume es que el primate pudo escapar de alguna casa donde lo tenían encerrado, probablemente como “una mascota”.

Luego de ser rescatado, el primate, fue entregado al Dagma, para que fuera revisado y dejarlo en un hogar de paso. En su reporte, afirmaron que se encuentra bien de salud.

De momento, se espera con apoyo de Policía Ambiental y la misma comunidad, establecer dónde estaba el mono.

No se descarta que haya sido un animal doméstico y posiblemente, víctima de tráfico ilegal, pues a pesar de que en esa zona, hay un área boscosa grande, no se había reportado su presencia en árboles como animal libre.

