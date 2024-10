Se conocen las primeras fechas de la Gira Mundial de Shakira: Estados Unidos y Canadá

Resumen: Shakira anuncia las primeras fechas de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran" y promete un espectáculo inolvidable. ¡Los boletos ya están a la venta!

Minuto30.com .- No hay plazo que no se venza, y así lo dejó en claro Shakira; quien luego de avisar durante Coachella que se venía su gira mundial «Las mujeres ya no lloran» este uno de octubre ha revelado la programación de sus primeras fechas.

El tour está programado para comenzar el 2 de noviembre en California y finalizar el 15 de diciembre en Michigan, que recorrerá Estados Unidos y Canadá.

Los fans de Shakira están emocionados por esta nueva oportunidad de disfrutar de sus éxitos en vivo, ya que la artista ha prometido un espectáculo inolvidable.

Con una serie de presentaciones en ciudades clave, la gira busca celebrar la fortaleza y la resiliencia de las mujeres, resonando con el mensaje central del tour.

Los boletos para los conciertos ya están disponibles, y se espera que se agoten rápidamente debido a la popularidad de la artista.

Shakira continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina, y su gira promete ser un evento destacado de la temporada.

Nuevo álbum de Shakira

El 1 de marzo la cantante colombiana presentaba su nuevo material discográfico en el que se encuentran títulos como «Monotonía», «Te felicito», «TQG», «El jefe» y «Copa Vacía» que se volvieron «himnos» de las mujeres que han visto como sus parejas las «cambian» por otras más jóvenes.

‘Acróstico’ ft. Milan y Sasha es un hermoso tema en el que el mundo musical descubre el talento de los hijos de Shakira.

«Music Sessions Vol. 53», colaboración con BZRP aparece con una remezcla hecha por el DJ mundialmente conocido Tiësto.

«Puntería» y «entre paréntesis» son temas que se estrenaron una vez publicado el disco «Las mujeres ya no lloran».

También están ‘Tiempo Sin Verte’; ‘Cohete’; ‘Cómo Dónde y Cuándo’, tema estrenado en vivo ante 40 mil personas en Times Square de Nueva York; ‘Nassau’; ‘Última’.

