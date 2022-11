[VIDEO] Tremenda ‘terapiada’ a un presunto ladrón que atraparon en Medellín

in

En la tarde de este miércoles 16 de noviembre, se conoció un video en el que ciudadanos tenían acorralado a un hombre al que señalaban como ladrón.

Según indicaciones, los hechos se registraron en Belén, comuna 16 de Medellín.

En la grabación se observa como los hombres lejos de golpearlo le dan consejos. Uno de los ciudadanos si le hace quitar la camisa, pero las sabias palabras de todos opacaron la violencia física.

Al presunto ladrón, le dijeron que trabajara, pero él les respondió, «viejo, le digo la plena yo tengo hijos gue#$& y usted sabe que…».

Y añadió, «a todo el mundo le he dicho que me de la oportunidad (de trabajar otra vez) y más de uno me la ha negado».

Los ciudadanos le recalcaron que aceptara los consejos que le daban mientras llegaba la policía, pues si hubiese sido descubierto en otro lugar o por otras personas, muy seguramente, ya lo habrían linchado.

